Women in Green Business Awards 2026: Full list of nominees announced

BusinessGreen is delighted to today announce the full list of nominees for the Women in Green Business Awards 2026.

Over 1,000 nominations were submitted, celebrating the achievements of women, campaigns, and organisations from right across the green economy.

All nominees are now invited to complete a short questionnaire, which will allow them to submit an entry for the awards. A list of finalists will then be published in mid-June ahead of the glittering awards ceremony and dinner on the evening of Wednesday 7th October at the Marriott Grosvenor Square in Central London.

"We're absolutely delighted to see so many brilliant women, campaigns, and organisations were nominated for this year's Women in Green Business Awards - it really does speak to the breadth and depth of the exceptional work being done by women to advance the green economy," said chair of judges Jade Burnett. "Thank you so much to everyone who put forward a nomination and congratulations to all the nominees.

"We'd now urge everyone who was nominated to consider submitting a full entry for the awards to be in with a chance of making the list of finalists for this year's prestigious awards ceremony."

The full list of nominees is published below and details on how to submit an entry can be found on the Women in Green Business Awards website.

Apprentice of the Year

Debra Patterson, The Savoy; Hannah Fisher, Allies and Morrison; Maria FroisEco, Tampinhas nas Escolas; Nomsa Chabata, 3Keel Group Ltd; Olivia Williams, Crocels Research CIC; Poppy Paynton, Network Rail; Rosie Robinson-Jones, Eden Sustainable Ltd; Victoria Newton, ZSL

Buildings Professional of the Year

Amanda Williams, Chartered Institute of Building; Amrita Dasgupta, Greengage Environmental; Becky Lane, Furbnow; Brogan MacDonald, Ramboll; Chloe Timperley, Green Finance Institute; Clare Brooke, Boston Scientific; Dr F. Pelin Ekdi, Balance (an ABC Consultancy); Ele George, Elevate FBE Ltd; Eleni Polychroniadou, Sintali; Emma Sueref, Oxygen House Ltd; Fiona Bain, Happy Energy Solutions Ltd.; Geraldine Badura, London Gatwick; Hannah Leggatt, The Clancy Group; Laure Sonolet, Maconda Solutions; Lora Jakobsen, ZeroNorth; Maria Dutton, Green Finance Institute; Megan Pillsbury, Dunya Analytics; Michaela Lindridge, Severfield plc; Michelle Sanchez, RSHP; Mitakshi Sirsi, Broadway Malyan; Morwenna Slade, Hennacliff Consulting Ltd; Nadine Lawless, Avison Young; Riddhi Tiwari, GenVue Technologies;Roseanna Bentley, Balfour Beatty; Selene Sari, Vox Aeris; Shraddha Nair, Turner & Townsend; Tessa Brunette, Arup; Virginia Beckett, Regent Capital

Business of the Year

Aira; B&Q; Bamboo Connect; Boston Scientific; CCU International; Chapel House Estate; Circolis; Closing the Loop; Delyth Upholstery; Eshcon; Frontierra; Furbnow; Futerra; Gallery Les Bois; Green Hermitage; Green Solutions Group Ltd; Greenhouse Communications; Hiyield; In2tec Ltd; McBride; Myton Food Group; Nashability; Ponda; Regent Capital; Tech-Takeback; The Clancy Group; The Leith Collective; Trust Electric Heating; We care 4 air; ZeroNorth

Campaign of the Year

Hosted by Gill; Ana Maria Alvarez, Closing the Loop; Andrea Benahmed Djilali, Circular Fashion Incubator CIC; Caitlin Jarman Hume, Chapel House Estate; Cat Fletcher, The Free Shop; Charlotte O'Leary, Investors for Purpose; Chloe Timperley, Green Finance Institute; Claire-Julia Hill, Gallery Les Bois; Delyth Fetherston-Dilke, Delyth Upholstery; Evelyn Akpan, Air it; Fiona Conor, Trust Electric Heating; Gill Nowell, Global Women in EV Day; Karabo Mokgonyana, Power shift Africa; Karen Pulley, Consilient Health; Kerry Trevett, Green Solutions Group Ltd; Kristin Hughes, Diageo; Lauren Willington, Independent; Lindsay Hughes, Canopy; Maria Frois, Eco Tampinhas nas Escolas; Ruth Nussbaum, ProForest; Sai Cham, Octopus Energy; Samsam Farah, Octopus Energy

Carbon Markets Professional of the Year

Alex Bury, UNDO; Alexandra Elson, Shell PLC; Angela Wilkinson, World Energy Council; Annalise Downey, Sylvera; Aurelie Gonzalez, YAMA; Bee Hui Yeh, Patch; Debora van Kampen, FairClimateFund; Gill Nowell, Global Women in EV; Hannah Hicks, Climate Impact Partners; Jennifer Höhnlein, GO2-markets GmbH; Joyce Tay, Finance Earth; Kerry Trevett, Green Solutions Group Ltd; Mireille Meneses Campos, SE Advisory Services; Olatz Cibrian, Carbon Place; Sanita Garley, B&Q; Sapna Nijhawan, Sustainiam

Clean Energy Professional of the Year

Alessandra De Zottis, Sonnedix; Alexandra Elson, Shell PLC; Amandine Têtot, Triodos Bank UK; Ana Duran, VisNet by EA Technology; Angela Wilkinson, World Energy Council; Anna Gustavsson, Aira; Ash Penley, Zoex Power; Audrey Roos, Lnk Technologies; Aurelie Gonzalez, YAMA; Beth Fairweather-Bloud, Sky News; Carol Ofafa, E-Safiri Charging Limited; Charu Madan, Haleon; Colette Lamontagne, Ceres; Dhara Vyas, Energy UK; Ella Richardson, Octopus Energy Services; Emily Braham, Energiesprong UK; Fran Button, British Solar Renewables; Freya Burton, Lanzatech; Gabrielė Barteškaitė, Future Greens; Gill Nowell, Global Women in EV; Hanna Bergenwald, Aira; Holly Evans, Avison Young; Jennifer Höhnlein, GO2-markets GmbH; Joanne Upton, Balfour Beatty; Josephine Bush, NextEnergy Solar Fund; Josephine Bush, Sustineri Strategy Ltd; Karabo Mokgonyana, Power shift Africa; Kate Thompson, EA Technology; Kerry Trevett, Green Solutions Group Ltd; Kitty Harris, Enquip Software Ltd.; Kyra Sedransk Campbell, Danu Water; Laura Miranda Perez, Oxford Photovoltaics Limited; Lauren Bright, Triple Point; Leighanne Crown, Aira Home Ltd; Lena Groen, Transition Finance Network; Leticia Hermida, Acciona Energia; Liliane Lindsay, PA Consulting; Lisa Hodges, GEC Power Ltd; Lizzi Gold, RheEnergise; Louise Dalton, CMS; Louise Talbot, ZSL; Maria Dutton, Green Finance Institute; Nathalie Kolasa, NextEnergy Capital; Nicola Teague, APEM Ltd; Pamela Mathieson, Scottish Power Energy Networks; Pressiana Neydenova, Silverstream Technologies; Raquel Espada, SE Advisory Services; Sapna Nijhawan, Sustainiam; Sarah Stevens, Aira; Selin Calik, WiSENERGY UK; Shraddha Nair, Turner & Townsend; Shraiya Thapa, Freeths LLP; Shruti Patil, Frasers Group Plc; Tessa Brunette, Arup; Victoria Walasik, Eden Sustainable; Vome Aghoghovbia, Veolia; Zeenat Hameed, Wood Mackenzie

Clean Technology Innovator of the Year

Adelya Khayrova, Demeter Bio; Ana Duran, VisNet by EA Technology; Ana Maria Alvarez, Closing the Loop; Anna Gustavsson, Aira; Antonia Jara Contrera, Ponda; Ash Penley, Zoex Power; Audrey Opara, Pax Foster Limited; Aurelie Gonzalez, YAMA; Beena Sharma, CCU International; Beth Fairweather-Bloud, Sky News; Caitlin Keam, IFS; Caroline Bowen, Dabalox; Carrie Lambert, Floral Energy; Clare Townley, Retrofits of Laughter; Dr. Christina Yan Zhang, The Metaverse Institute; Eleanor Penney, Zevero; Elisa Turner, Impakt IQ; Fiona Conor, Trust Electric Heating; Gabrielė Barteškaitė, Future Greens; Gill Nowell, Global Women in EV; Hanna Bergenwald, Aira; Helin Cox, Climeworks; Isabela Tatu, Clean Marine Shipping; Jane Pearce, Rookwood Operations Ltd; Jess Clifton, Thrust Carbon; Karen Connolly, Kingspan Group; Kathleen Elward, Silverstream Technologies; Kerry Trevett, Green Solutions Group Ltd; Kitty Harris, Enquip Software Ltd.; Kyra Sedransk Campbell, Danu Water; Laura Miranda Perez, Oxford Photovoltaics Limited (Oxford PV); Louise Doyle, needi; Lucy Lyons, Kestrix; Luna Yu, Genecis Bioindustries; Marta Sjogren, Paebbl; Maureen Waters, Measurabl; Maxine Roper, Connecting Food; Natasha Boulding, Low Carbon Materials; Neloufar Taheri, Ponda; Pamela Mathieson, Scottish Power Energy Networks; Riddhi Tiwari, GenVue Technologies; Sarah Stevens, Aira; Selene Sari, Vox Aeris; Shivani Soni, Symetri; Shreya Bhan, Brushode; Tabitha Clark, CORPLEX

Communications or Marketing Professional of the Year - Agency

Caitlin Drown, The Blakeney Group; Emily Luscombe, ERM; Helen Mitchell, Blukudu Limited; Holly Edwards, Cognito; Jade Pallister, Seahorse Environmental; Jenny Briggs, Greenhouse Communications; Karine Trinquetel, Kantar; Katherine Keddie, Adopter; Laura Harrison, Barley Communications; Lucy Usher, OLIVER; Mehak Chowdhary, Fractional Impact Team; Rachel Foster, The Agile Communications Agency; Rebecca McCosh, McCosh Communications; Sarah Yeats, Sledge; Vicks Ward, Vicks Ward Copywriter; Victoria Page, VP Comms

Communications or Marketing Professional of the Year - In-House

Amy Kirk, Harvest Green Developments; Ana Maria Alvarez, Closing the Loop; Brogen Doyle, The Adventure of Wellbeing; Caitlyn Edgerton, Hitachi Energy; Dora Clarke, Osprey Charging Network; Gabriella Irvine, Aira; Gaby Hornsby, BBC; Georgie Murrin, Global Returns Project; Hannah Blackmore, Climate Impact Partners; Hannah Craik, House of Hackney; Hannah Jolliffe, Opportunity Green; Heather Poore, Hubbub; Jackie Warman, Recorra; Janna Caley, EMR Group Ltd; Jo Fenn, AdGreen; Joanne Stevens, RWE; Julia Nicoara, The Carbon Trust; Lindsay Hughes, Canopy; Lisa Boyles, giffgaff; Lora Jakobsen, ZeroNorth; Louisa Botha, Sidekick Group Ltd; Louise Daniels, Thrive Renewables; Louise Shellard, Ecosurety; Megan-Rose Duffy, Great British Energy; Mirelle Lord, Hitachi Energy; Monica Molesag, SAP; Phillipa Watkins, AirEx; Pressiana Naydenova, Silverstream Technologies; Samika Meshram-Jasinski, CDP; Sara Sciammacco, Ceres; Sasha Chebil, Carbon Business Council; Silvia Fernandez, Enistic Ltd; Tara Geoghegan, Haymarket Media Group; Vicki James, The National Forest; Zoe Ruthven, Triodos Bank UK

Consultancy of the Year

APEM; Blukudu Limited; CE Osborne Ltd; Circolis; Claire Lynch Consulting Ltd; Encore Environmental Consultancy; Enovation Consulting; Futerra; Invito Design; iReGen; McCosh Communications; Positive Impacts; RM Sustainability Consulting Ltd; Surrey Wildlife Trust Ecology Services; Sustainability Talent; Sustainable Film; TFN; The Carbon Trust; TopHat Discovery CIC; Turner & Townsend; Worlds Better

Corporate Sustainability Lead of the Year

Alexandra Elson, Shell PLC; Alice Bazzano, Trivium Packaging; Alicia Winter, Mott MacDonald; Amarjot Bagga, Iress; Amelle Mestari, Equans UK & Ireland; Angela Wilkinson, World Energy Council; Anna Krotova, Picnic; Anne Reaney, Rebalance Earth; Antonia Jara Contrera, Ponda; Anya Ledwith, Eshcon; Audrey Roos, Lnk Technologies; Briana Buckles, Yogi Tea; Caroline Trombetta, SHW; Catherine Benwell, A Good Thing CIC; Chrissy Galarakis, EQUANS UK; Claire Snowdon, BDO LLP; Clare Brooke, Boston Scientific; Claudine Blamey, Aviva plc; Cressida Curtis, Wates Group; Diane Crowe, Reconomy; Dijana Vlaisavljevic, Sonnedix; Elisa Moscolin, Sage; Elise Som, Altos Planos Collective; Elizabeth Mellor, SMI INT Group UK; Emily Coon, St Austell Brewery; Emily Greenwood, Greenhouse Communications; Emma Halldearn, UKOS Ltd; Fiona Adshead, Sustainable Healthcare Coalition; Fiona Duggan, Unilever; Gayatri Varun, Green Hermitage; Georgie Murrin, Global Returns Project; Gill Nowell, Global Women in EV; Gillian Martin Mehers, Bright Green Learning; Grace Barrett, Calderdale and Huddersfield Solution Ltd; Hannah Leggatt, The Clancy Group; Helen Herd, McBride; Helen Munro, Pulsant data centres; Helen Wilson, Rathbones; Holly Loughman, Kingspan Group; Jacquie Silvester, Cotswold Company; Janice Phayre, Telefonica Tech; Jo Fenn, AdGreen; Karen Pulley, Consilient Health; Kate Holliday, GES (Global Experience Specialists); Kate McGeoch, ScottishPower; Katy Boom, University of Worcester; Kerry Trevett, Green Solutions Group Ltd; Khadija Ali, Lloyds Banking Group; Kirsty Green-Mann, Hays PLC; Kirsty Strannigan, APEM; Kristin Hughes, Diageo; Latifa Kapadia, PricewaterhouseCoopers LLP; Laura Hudspith, Hiyield; Leticia Hermida, Acciona Energia; Liz Wood, Beyondly Global Ltd; Liz Woods, BSI; Lora Jakobsen, ZeroNorth; Louisa Botha, Sidekick Group Ltd; Louise Talbot, ZSL; Lucy Usher, OLIVER; Marissa Saretsky, Opella; Melissa Goncalves Ferreira, Experian plc; Michaela Lindridge, Severfield plc; Michelle Sanchez, RSHP; Mittal Kothari, American Express Global Business Travel; Neloufar Taheri, Ponda; Nicola Spooner, Green Business Consulting Ltd; Nina Hart, Eastern Education Group; Nora Lovell Marchant, American Express Global Business Travel; Olivia Peroval, Unilever; Paloma Hermoso, Ward Williams; Renata Pollini, Holcim; Rhona Pearce, iReGen; Rhona Pearce, iReGen Limited; Rosie Kitson, Havas Media Network; Samantha Dyer, B&Q; Sanita Garley, B&Q; Sapna Nijhawan, Sustainiam; Sarah Beattie, Knight Frank; Sarah Hall, Crawford & Company; Sarah Mercer, EarthScope; Shruti Patil, Frasers Group Plc; Stacey Bee, Encore Environmental Consultancy

Diversity and Inclusion Champion of the Year

Beena Sharma, CCU International; Crona Hodges, Geo Smart Decisions; Evelyn Akpan, Air It; Gill Nowell, Global Women in EV; Jane Thomas, Women in Retrofit (WinR) CIC; Laura Merriman, GridBeyond; Liz Allan, ChargeWise CX/Full Circle CI; Martha Silcott, Fab Little Bag; Pauline Kepka, Hitachi Energy; Rachel Hayes, Regen; Rhona Pearce, iReGen; Valerie Tchikhiaeva, Smash Room Ltd

Diversity and Inclusion Strategy of the Year

Air it; AirEx Technologies Ltd; Apollo Fire Detectors; Coventry City Council; Eco Tampinhas nas Escolas; EQUANS UK; Global Women in EV; Green Hermitage; Lauren Willington, Independent; Octopus Energy; OPRL; Tech-Takeback; Wear Rivers Trust; Women in Energy Storage

Entrepreneur of the Year

Aeint Myat Chel, Thila Foods; Alex Cameron, Debarb connect; Amna Bezanty, Sustainable Molecules (SuMo); Andrea Benahmed Djilali, Circular Fashion Incubator CIC; Anna Foster, E.L.V.Denim; Antonia Jara Contrera, Ponda; Ash Penley, Zoex Power; Audrey Opara, Pax Foster Limited; Aurelie Gonzalez, YAMA; Becky Lane, Furbnow; Beena Sharma, CCU International; Beth Foster, Ecograde.ai; Bex Hamilton, Bex Hamilton; Brigette Reid, Frontierra; Brogen Doyle, The Adventure of Wellbeing; Caitlin Jarman Hume, Chapel House Estate; Caroline Bowen, Dabalox; Catalina Valentino, Elixr; Chantelle Brandwood, Eco Action; Charmaine McHugo, Chapters Restaurant; Claire-Julia Hill, Gallery Les Bois; Crona Hodges, Geo Smart Decisions; Dahee Kim, Alranga Ltd; Delyth Fetherston-Dilke, Delyth Upholstery; Eleni Polychroniadou, Sintali; Elisa Moscolin, Sage PLC; Elisa Turner, Impakt IQ; Elise Som, Altos Planos Collective; Emma Armstrong, In2tec Ltd; Fiona Conor, Trust Electric Heating; Fran Lucraft, Grace & Green; Gabrielė Barteškaitė, Future Greens; Gayatri Varun, Green Hermitage; Hadia Dhedhi, Mijam Limited; Jane Jin, OXCCU Tech; Jennifer Pearson, Halliesphere; Jo Fenn, AdGreen; Julianne Flesher, Nossa Data; Katie Cross, Pledgeball; Katie Neck, Sustained Futures; Kelly Hobson, Shape Tomorrow; Kerry Trevett, Green Solutions Group Ltd; Kitty Harris, Enquip Software Ltd.; Kyra Sedransk Campbell, Danu Water; Laura Romanin, Looped In; Lesley Salem, Over the bloody moon; Liz Allan, ChargeWise CX/Full Circle CI; Lora Jakobsen, ZeroNorth; Lorraine Allman, Party without plastic; Louise Doyle, needi; Lucie Nazir, RelocateU; Lucy Lyons, Kestrix; Luna Yu, Genecis Bioindustries; Maria Frois, Eco Tampinhas nas Escolas; Martha Silcott, Fab Little Bag; Megan Pillsbury, Dunya Analytics; Mehak Agarwal, Celterra Biomaterials Ltd; Michelle You, Supercritical; Monica Saavedra, Lambda Energy; Morwenna Slade, Hennacliff Consulting Ltd; Natasha Boulding, Low Carbon Materials; Neloufar Taheri, Ponda; Olga Shavrina, Olga Shavrina; Parul Kumar, Circolis; Rajvant Nijjhar, Bank Energi; Rhona Morrell, IReGen; Riddhi Tiwari, GenVue Technologies; Rodica Murphy, RM Sustainability Consulting Ltd; Sara Thomson, The Leith Collective; Sarah Humphrys, AimHi Earth; Scarlett Nash, Nashability; Selene Sari, Vox Aeris; Selin Calik, WiSENERGY UK; Shreya Bhan, Brushode; Sophie Lambin, Kite Insights + Hurd; Sushmita Chitrakar, Grit Circle Training & Development Pvt. Ltd.; Valerie Tchikhiaeva, Smash Room Ltd; Valerio Savo, HS2

Inspiring Returner of the Year

Brogen Doyle, The Adventure of Wellbeing; Caitlin Jarman Hume, Chapel House Estate; Catherine Van Russelt, APEM; Clare Townley, Retrofits of Laughter; Cynthia McHale, Ceres; Emily Gibson-Bell, Recorra; Georgina Orr, Kiwa Energy - UK; Gill Nowell, Global Women in EV; Golda Zipfel, UK Power Networks; Jen Wallace, Mesh Energy; Joanna Edwards, Zapmap; Louise Morrison (Gladwell), Kingsfleet; Maelle Pelisson, Business for Nature; Maria Frois, Eco Tampinhas nas Escolas; Natalie Sinha, Loan Market Association (LMA); Sacha Corby, Climeworks

Investment Professional of the Year

Adiva Kalms, Prism the Gift Fund / Charitable Trust; Amandine Têtot, Triodos Bank UK; Anne Reaney, Rebalance Earth; Ariane Brunel, Triple Point; Celine Legaspi, Raymond James Wealth Management; Charlotte O'Leary, Investors for Purpose; Chloe Timperley, Green Finance Institute; Daphne Tsang, Royal London Asset Management; Greta Talbot-Jones, Aviva Investors; Josephine Bush, NextEnergy Solar Fund; Karen Hill, Aberdeen Investments: Concession Infrastructure; Maria Dutton, Green Finance Institute; Natalie Sinha, Loan Market Association (LMA); Nathalie Kolasa, NextEnergy Capital; Paris Jordan, Raymond James Wealth Management; Pippa Gawley, Zero Carbon Capital; Sana Kapadia, Heading for Change; Victory Olumuyiwa, Sun King; Virginia Beckett, Regent Capital

Leader of the Year

Abby Schneider, Simplify Nashville; Alex Bury, UNDO; Alexis Eyree, Green Eyre; Alice Steenland, Signify; Alison Appleby, Ecosurety; Alison Roe, Recorra; Alyson Cooling, Hemsley Fraser Group Ltd; Ana Maria Alvarez, Closing the Loop; Angela Needle, Cadent; Angela Wilkinson, World Energy Council; Anna Gustavsson, Aira; Annalise Downey, Sylvera; Anne Reaney, Rebalance Earth; Anne-Marie Malley, Deloitte; Ashley Hamilton Claxton, Royal London Asset Management; Audrey Roos, Lnk Technologies; Bianca Wong, Kingspan Group; Caitlin Jarman Hume, Chapel House Estate; Carlota Garcia Manas, Royal London Asset Management; Carrie Lambert, Floral Energy; Chantelle Brandwood, Eco Action; Chantelle Nicholson, Apricity Restaurant; Claire-Julia Hill, Gallery Les Bois; Clare Townley, Retrofits Of Laughter; Costanza Poggi, Seahorse Environmental; Crona Hodges, Geo Smart Decisions; Dana Haidan, Virgin Media O2; Debbie Green, Octopus Energy; Debra Patterson, The Savoy; Delyth Fetherston-Dilke, Delyth Upholstery; Donna Murphy, Haymarket Media Group; Dr. Christina Yan Zhang, The Metaverse Institute; Elisa Moscolin, Sage; Ella Richardson, Octopus Energy Services; Emma Armstrong, In2tec Ltd; Emma Halldearn, UKOS Ltd; Emma Sueref, Oxygen House Ltd; Eno Koffi (Umah), Sun King; Fiona Adshead, Sustainable Healthcare Coalition; Fiona Auty, RWE Generation; Fiona Conor, Trust Electric Heating; Fran Lucraft, Grace & Green; Fran Woodward, Good Energy; Freya Burton, Lanzatech; Gayatri Varun, Green Hermitage; Gemma Vaughan, Legends Global The AO Arena Manchester; Georgie Murrin, Global Returns Project; Grace Barrett, Calderdale and Huddersfield Solution Ltd; Hanna Bergenwald, Aira; Hannah Scott, Oxfordshire Greentech; Helen Munro, Pulsant data centres; Henrietta Stock, Aviva; Jacqui Meissel, Apollo Fire Detectors; Jane Gaston, Net Zero North West; Jane Pearce, Rookwood Operations Ltd; Jen Vanderhoven, BBIA; Jo Fenn, AdGreen; Jude Allan, OPRL; Julia Nicoara, The Carbon Trust; Julia PYKE, Former supplier & stakeholder; Julie Hirigoyen; Julie Owst, Bidfood UK; Karabo Mokgonyana, Power shift Africa; Katie Neck, Sustained Futures; Katy Boom, University of Worcester; Kirstie Hutchinson, Wear Rivers Trust; Kirsty Saddler, IGD; Kyra Sedransk Campbell, Danu Water; Lamé Verre, The Crown Estate; Laura Hudspith, Hiyield; Lauren Hunter, Invito Design; Leah McGimpsey, APEM Group; Lisa Cooke, MCS (Microgeneration Certification Scheme); Lisa Hodges, GEC Power LTD; Liv Torc, Hot Poets CIC; Liz Wood, Beyondly Global Ltd; Liz Woods, BSI; Lizzie Kenyon, The Bike Project; Lora Jakobsen, ZeroNorth; Louisa Goodfellow, Ecosurety; Louise Martland, Biofarm; Louise Talbot, ZSL; Maureen Waters, Measurabl; Mhairi Cameron, Chirrup.ai; Mindy Lubber, Ceres; Mittal Kothari, American Express Global Business Travel; Nadia Broccardo, Team London Bridge; Natalie Sinha, Loan Market Association (LMA); Niamh Allen, Sustainable Smart Technologies Ltd; Niamh McBride, Material Focus; Olivia Wray, Octopus Energy; Paloma Hermoso, Ward Williams; Paris Jordan, Raymond James Wealth Management; Parul Kumar, Circolis; Raquel Espada, SE Advisory Services; Riya Jeram, Rimm Sustainability; Rodica Murphy, RM Sustainability Consulting Ltd; Sacha Corby, Climeworks; Samantha Dyer, B&Q; Sana Kapadia, Heading for Change; Sarah Humphrys, AimHi Earth; Sarah Jane Chimbwandira, Surrey Wildlife Trust; Sarah McIntosh, Muirhall Energy; Sarah Stevens, Aira; Sehar Shameem Khan, Government; Sharon Harrison, Hitachi Energy; Sheri Hickok, Climate Impact Partners; Shivani Soni, Symetri; Sophie Brooks, Philosophy Consulting Ltd; Sophie Graham, IFS; Sophie Lambin, Kite Insights + Hurd; Sue Payne, Quality & Service Limited; Susan McDonald, Deloitte; Valerio Savo, HS2; Vanessa Ambler, We care 4 air; Zoë Lee, Planet Mark; Zsófia Szemerédy, Leverage Point Entertainment

Mentor of the Year

Angela Wilkinson, World Energy Council; Annalise Downey, Sylvera; Ben Glover, Arup; Catherine Yiannopoulos, Positive Catalyst; Claire Osborne, CE Osborne Ltd; Ella Richardson, Octopus Energy Services; Emma Littlewood, 51toCarbonZero; Faye Benton, MCS (Microgeneration Certification Scheme; Harriet Dodd, TopHat Discovery CIC; Jennifer Höhnlein, GO2-markets GmbH; Kara Cartwright, Innovate UK; Katie Tompkin, Aviva plc; Liv Cropper, Yellow Bench Coaching; Liz Wood, Beyondly Global Ltd; Lora Jakobsen, ZeroNorth; Lorna McAtear, National Grid; Lorraine Allman, Party without plastic; Lucy Lepore, Rathbones (Greenbank); Margot Maritz, Leverage Point Entertainment; Michaela Lindridge, Severfield plc; Morwenna Slade, Hennacliff Consulting Ltd; Natalie Sinha, Loan Market Association (LMA); Nikki-Ann Thomson-Parkinson, PRCP, LLC; Rosemary Reed, Jane Goodall Institute UK; Ruth Nussbaum, ProForest; Sarah Strong, APEM; Sioned Thomas, Recorra; Stephanie Shires, Leverage Point Entertainment; Vanessa Ambler, We care 4 air; Zoë Lee, Planet Mark; Zsófia Szemerédy, Leverage Point Entertainment

Nature Champion of the Year

Adelya Khayrova, Demeter Bio; Agata Rucin, Restore; Aline Gomes, Network Rail; Amanda Bronkhorst, JUST ONE Tree; Angie de Burgh, APEM; Anne Reaney, Rebalance Earth; Barbara Jackson, Forest of Dean District Council; Bex Hamilton, Bex Hamilton; Brigette Reid, Frontierra; Caroline Trombetta, SHW; Chantelle Nicholson, Apricity Restaurant; Char Love Love, Natura; Crona Hodges, Geo Smart Decisions; Delyth Fetherston-Dilke, Delyth Upholstery; Dimple Patel, NatureMetrics; Dr F. Pelin Ekdi, Balance (an ABC Consultancy); Elisa Vacherand, WWF International; Emily McKenzie, Taskforce on Nature-related Financial Disclosures; Emma Price-Thomas, The Wildlife Trusts; Ffion Davies, The Crown Estate; Fiona Mathews, Earth Champions Foundation; Fiona Nulty, BioSense; Fran Button, British Solar Renewables; Georgie Murrin, Global Returns Project; Gillian Martin Mehers, Bright Green Learning; Isabella Gornall, Seahorse Environmental; Jane Pearce, Rookwood Operations Ltd; Jennifer Helen Jones, Green Party member in the House of Lords; Jessica Kent, APEM; Jessica Stuart-Smith, Ecology by Design; Josephine Bush, NextEnergy Solar Fund; Josephine Bush, Sustineri Strategy Ltd; Julia Baker, Mott MacDonald; Kerry Trevett, Green Solutions Group Ltd; Kirsten Carter, RSPB; Kirstie Hutchinson, Wear Rivers Trust; Laura Grant, Ecology by Design; Laura Romanin, Looped In; Leah Ramoutar, Aviva plc; Louise Martland, Biofarm; Megan Pillsbury, Dunya Analytics; Meryl Richards, Ph.D., Ceres; Mhairi Cameron, Chirrup.ai; Nadine McCormick, WBCSD; Neloufar Taheri, Ponda; Nicola Larkin, Encore Environment Ltd; Olga Shavrina, Olga Shavrina; Rhona Morrell, IReGen; Ronda Carnegie, Project Dandelion; Sapna Nijhawan, Sustainiam; Sarah Humphrys, AimHi Earth; Sue Payne, Quality & Service Limited; Vian Sharif, NatureAlpha

Partnership of the Year

Aira Home Ltd; B&Q; Blukudu Limited; Boston Scientific; Department for Environment, Farming and Rural Affairs; Eshcon; Material Focus; needi; Octopus Energy

Rising Star - Large Firms

Ankita Mishra, Mills & Reeve LLP; Caitlyn Edgerton, Hitachi Energy; Celia Iordache, Azzurri Group; Charu Madan, Haleon; Ciara Crosby, Kingspan Group; Elena Gil Marin, Apollo Fire Detectors; Emily Coon, St Austell Brewery; Emily Marshall, APEM; Fliss Hopwood, Greater Manchester Fire and Rescue Service; Frankie Crozier, Arval UK; Grace Barrett, Calderdale and Huddersfield Solution Ltd; Hafsa Riahi, EDF Power Solutions Uk & Ireland; Hannah Harris, UK Power Networks; Helen Herd, McBride; Isabelle Nuttall, RSK Environment; Isabelle Smith, Atrato Group; Jessica Swan, Recorra ltd; Joanne Upton, Balfour Beatty; Kate Swan, Mott MacDonald; Kate Thompson, EA Technology; Katie Wharton, Royal London Asset Management; Kirsten Zoe Smith, Recorra; Laura Poore, Eastern Education Group; Libby Carr, Triple Point; Lucy Lepore, Rathbones (Greenbank); María Ignacia Barros, Softys; Marissa Saretsky, Opella; Megan-Rose Duffy, Great British Energy; Olivia Allen, Reconomy; Rebecca Kannreuther, Scottish Power Energy Networks; Rhian Minty, Ampa Group; Sai Cham, Octopus Energy; Sajni Vekaria, Balfour Beatty; Sammy Lee, East Coast College; Shalmali Mutalik, Vattenfall; Shraddha Nair, Turner & Townsend; Shruti Patil, Frasers Group Plc; Sophia Kesteven, Octopus Energy; Stacey Burge-Mitchell, Balfour Beatty; Yeshna Mistry, Myton Food Group; Zeenat Hameed, Wood Mackenzie

Rising Star - SME

Adelya Khayrova, Demeter Bio; Aeint Myat Chel, Thila Foods; Agata Rucin, Restore; Alex Bury, UNDO; Alison Appleby, Ecosurety; Allegra Fortunato, Tecno International; Anna Krotova, Picnic; Aoife Parker, Seahorse Environmental; Ash Penley, Zoex Power; Audrey Opara, Pax Foster Limited; Bex Hamilton, Bex Hamilton; Brogen Doyle, The Adventure of Wellbeing; Caelo Dineen Vanstone, ORNA Group; Caitlin Jarman Hume, Chapel House Estate; Caroline Bowen, Dabalox; Claire-Julia Hill, Gallery Les Bois; Clare Brooke, Boston Scientific; Crona Hodges, Geo Smart Decisions; Delyth Fetherston-Dilke, Delyth Upholstery; Dewika Bhagwat, Novata; Ellie Richards, Enovation Consulting; Emma Armstrong, In2tec Ltd; Emma Cheung, Viritopia; Emma Reynolds, TCN.Inc; Emma Sueref, Oxygen House Ltd; Evelyn Akpan, Air It; Evie Hymas, Biofarm; Fiona Conor, Trust Electric Heating; Gabrielė Barteškaitė, Future Greens; Gayatri Varun, Green Hermitage; Georgie Murrin, Global Returns Project; Hazel Scurr, Gren UK; Helen Robertson, Design for Good; Holly Edwards, Cognito; Issy Russell, Urban Foresight; Jane Pearce, Rookwood Operations Ltd; Julianne Flesher, Nossa Data; Katharine Harrison, Digital Buildings Ltd; Katie Dawson, Alconex; Katie King-Smith, Philosophy Consulting Ltd; Katie Neck, Sustained Futures; Katrine Nair, we know carbon; Kelly Hobson, Shape Tomorrow; Kirsty Green-Mann, Hays PLC; Kyra Sedransk Campbell, Danu Water; Laura Romanin, Looped In; Laure Sonolet, Maconda Solutions; Lauren Buckley, Watts Sustainability; Lauren Hunter, Invito Design; Lauren Willington, Independent; Lizzi Gold, RheEnergise; Lizzie Kenyon, The Bike Project; Luana Williams, Naked Energy Ltd; Lucy Lyons, Kestrix; Lucy Usher, OLIVER; Maria Frois, Eco Tampinhas nas Escolas; Martha Pybus, Finance Earth; Megan Pillsbury, Dunya Analytics; Mehak Agarwal, Celterra Biomaterials Ltd; Mercy McLachlan, Ancient + Brave; Mhairi Cameron, Chirrup.ai; Niamh McBride, Material Focus; Nicola Larkin, Encore Environment Ltd; Rajvant Nijjhar, Bank Energi; Rosheena Sheehan, Seahorse Environmental; Rosie Robinson-Jones, Eden Sustainable; Sacha Corby, Climeworks; Sarah Humphrys, AimHi Earth; Scarlett Nash, Nashability; Selene Sari, Vox Aeris; Shania Smith, Zapmap; Sonia Drake-Pighini, Ecosurety; Sophie Rogers, Seahorse Environmental; Susan Arkley, Haldane Energy; Sushmita Chitrakar, Grit Circle Training & Development Pvt. Ltd.; Tereza Walker, Leverage Point Entertainment; Valerie Tchikhiaeva, Smash Room Ltd; Vi Ngo, Gyre Energy; Victoria Walasik, Eden Sustainable

Small Business of the Year

AdGreen; AimHi Earth; AirEx Technologies Ltd; Armin Lear Press; Blukudu Limited; Bright Green Learning; Chapel House Estate; Circolis; Closing the Loop; Danu Water; dDigital Limited; Delyth Upholstery; EarthScope; Eshcon; Event Cycle; Fab Little Bag; Frasers Group Plc; Frontierra; Futerra; Future Greens; Gallery Les Bois; Geo Smart Decisions; Global Women in EV; GO2-markets GmbH; Green Hermitage; Halliesphere; Happy Energy Solutions Ltd.; Hennacliff Consulting Ltd; Hiyield; Hosted by Gill; Kernock Cottages Cornwall; Kestrix; Midland Marketing; MIJAM LIMITED; Muirhall Energy; Nashability; needi; Nossa Data; Olga Shavrina; ORNA Group; Party without plastic; Pax Foster Limited; Ponda; RelocateU; Rookwood Operations Ltd; Ruby Cup; Shape Tomorrow; Sintali; Sustainable Film; Sustained Futures; Tech-Takeback; The Adventure of Wellbeing; TopHat Discovery CIC; Trust Electric Heating; UNDO; We care 4 air; we know carbon; Worlds Better; Zapmap; ZeroNorth

Transport Professional of the Year

Aline Gomes, Network Rail; Beth Snow, Thrust Carbon; Dora Clarke, Osprey Charging Network; Geraldine Badura, London Gatwick; Isabela Tatu, Clean Marine Shipping; Lizzi Gold, RheEnergise; Lizzie Kenyon, The Bike Project; Lorna McAtear, National Grid; Louise Dando, Good Journey; Melanie Lane, Pod; Mittal Kothari, American Express Global Business Travel; Sarah Strong, APEM; Selene Sari, Vox Aeris; Vome Aghoghovbia, Veolia

Women in STEM Champion of the Year

Adelya Khayrova, Demeter Bio; Alexandra Elson, Shell PLC; Amy Kennedy, Octopus Energy Services; Angela Needle, Cadent; Angela Wilkinson, World Energy Council; Anna Gustavsson, Aira; Anna Krotova, Picnic; Becky Lane, Furbnow; Beth Foster, Ecograde.ai; Caitlin Jarman Hume, Chapel House Estate; Carole Ramaroson, HSBC; Catalina Valentino, Elixr; Dewika Bhagwat, Novata; Ella Richardson, Octopus Energy Services; Emma Sueref, Oxygen House Ltd; Fiona Conor, Trust Electric Heating; Freya Burton, Lanzatech; Gill Nowell, Global Women in EV; Hanna Bergenwald, Aira; Harriet Evans, Qvantum Energy Technology ltd; Helen Munro, Pulsant data centres; Jacquie Silvester, Cotswold Company; Jane Pearce, Rookwood Operations Ltd; Jane Thomas, Women in Retrofit (WinR) CIC; Janice Phayre, Telefonica Tech; Joyanne Manning, Arup; Karen Connolly, Kingspan Group; Katie Neck, Sustained Futures; Leah Robson, Your Energy Your Way; Lora Jakobsen, ZeroNorth; Maria Frois, Eco Tampinhas nas Escolas; Megan Pillsbury, Dunya Analytics; Morwenna Slade, Hennacliff Consulting Ltd; Olivia Williams, Crocels Research CIC; Sacha Corby, Climeworks; Sahar Javaheri, AirEx Technologies Ltd; Sammy Lee, East Coast College; Sarah Stevens, Aira; Selin Calik, WiSENERGY UK; Shraddha Nair, Turner & Townsend; Shruti Patil, Frasers Group Plc; Sue Payne, Quality & Service Limited; Susan McDonald, Deloitte; Tracey Elliott, Eden Sustainable Power Ltd; Vi Ngo, Gyre Energy; Zeenat Hameed, Wood Mackenzie